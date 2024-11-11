الرئيس التنفيذي للشرقية للدخان يكشف حقيقة ارتفاع أسعار السجائر

كتبت- داليا الظنيني:

كشف هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، عن حقيقة ارتفاع أسعار السجائر، مؤكدًا أن الشركة لا تقوم بزيادة الأسعار إلا عندما تكون مضطرة لذلك.

أوضح أمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك عاملين رئيسيين وراء هذه الزيادة، وهما ارتفاع أسعار المواد الخام بنسبة تتراوح بين 60% و70%، بالإضافة إلى تغير سعر صرف العملات من 30 إلى 50 جنيهًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 60% بمفرده.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشرقية للدخان أن قرار رفع الأسعار هو آخر ما تفكر فيه أي شركة تجارية، حيث أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى انتقال المستهلكين إلى منتجات أخرى.

وأشار إلى حرص الشركة على الحفاظ على ولاء المستهلكين، موضحًا أن الزيادة التي تمت بنسبة 12% تعتبر طفيفة مقارنة بالزيادة الكبيرة في تكلفة الإنتاج.

وأشار أمان إلى أن الشركة أصبحت تجري مراجعة شهرية للتكاليف بدلاً من كل ثلاثة أشهر، بسبب التغيرات السريعة في السوق.

وذكر أن لجنة مختصة تقوم بمراجعة التكاليف وتقديم توصيات لمجلس الإدارة، الذي يقرر بناءً على ذلك.

وأوضح أن الزيادة الأخيرة في الأسعار كانت متأخرة، حيث كان من الممكن إجراؤها قبل عدة أشهر، لكن الشركة حاولت تأجيلها لأطول فترة ممكنة.