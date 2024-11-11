الدولار يقود النفط للهبوط وحزمة التحفيز الصينية تفشل في إحياء السوق

كتب- أحمد والي:

انخفضت أسعار النفط اليوم الإثنين، بعد أن خيب برنامج التحفيز الصيني آمال المستثمرين، الذين كانوا يأملون في نمو الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، ومع ارتفاع الدولار الأمريكي، وفقا لوكالة رويترز.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.10 دولار، أو 1.5٪، لتصل إلى 72.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 10 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، كما كانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 69.17 دولار للبرميل، منخفضة بمقدار 1.21 دولار، أو 1.7%.

وارتفع سعر الدولار بنسبة 0.40%، حيث استعد المتداولون لقراءة رئيسية لمؤشر التضخم الاستهلاكي الأمريكي هذا الأسبوع، بالإضافة إلى سلسلة من خطابات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك خطاب رئيس المجلس جيروم بأول يوم الخميس.

ويجعل الدولار القوي السلع المسعرة بالدولار مثل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، مما يضغط على الأسعار.

وفي الصين، ارتفعت أسعار المستهلك بأبطأ وتيرة لها في أربعة أشهر في أكتوبر بينما تعمق انكماش أسعار المنتجين، وفقًا للبيانات التي أُظهرت يوم السبت، حتى مع زيادة بكين للتحفيز لدعم الاقتصاد المتعثر.

وقال أخيلياس جورغولوبولوس، محلل السوق في XM: “كانت أرقام التضخم الصينية ضعيفة مرة أخرى، حيث يخشى السوق من الانكماش، لا سيما مع انخفاض التغير السنوي في مؤشر أسعار المنتجين إلى المنطقة السلبية.. لا يزال الزخم الاقتصادي الصيني سلبيًا”.

وقال تاماس فارغا، محلل في شركة PVM للوساطة في النفط، إن أحدث إجراءات الدعم لن تعيد نمو الطلب على النفط في الصين أو واردات النفط الخام.

وأضاف: "بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأسبوع الماضي، بدأ التركيز ببطء يعود إلى الأساسيات الأساسية”.

وتراجعت أسعار النفط أيضًا بعد انحسار المخاوف بشأن الاضطرابات المحتملة في الإمدادات من العاصفة رافائيل في خليج المكسيك الأمريكي.

وظل أكثر من ربع إنتاج النفط و 16٪ من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك الأمريكي متوقفًا عن العمل يوم الأحد، وفقًا لهيئة تنظيم الطاقة البحرية.

وفي المستقبل، كانت هناك مخاوف أيضًا من أن إنتاج النفط والغاز الأمريكي قد يرتفع تحت إدارة ترامب الجديدة، على الرغم من أن المحللين يقولون إن توقعات الإنتاج لعام 2025 من غير المرجح أن تتغير.

وقال تيم إيفانز من شركة Evans Energy في مذكرة: "نعتقد أن المنتجين قد يفكرون مرتين قبل زيادة الإمدادات الأمريكية في عصر حددت فيه أوبك+ بالفعل خططًا لزيادة أهداف الإنتاج تدريجيًا على مدار عام 2025”.

كما وعد ترامب في حملته الانتخابية بزيادة التعريفات الجمركية لدعم الاقتصاد الأمريكي، مما ألقى بظلاله على التوقعات الاقتصادية العالمية، على الرغم من التوقعات بأنه قد يشدد العقوبات على منتجي أوبك إيران وفنزويلا ويقلل من إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية، مما أدى جزئيًا إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1٪ الأسبوع الماضي.