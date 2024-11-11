الجرام يخسر 85 جنيها.. سعر الذهب اليوم يواصل الهبوط بحلول تعاملات المساء

كتبت- دينا كرم:

واصل سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر هبوطه بحلول التعاملات المسائية اليوم، وهبط الجرام نحو 55 جنيها، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

ويصل بذلك إجمالي خسارة جرام الذهب على مدار اليوم نحو 85 جنيها، حيث انخفض من مستوى 3750 جنيها بنهاية تعاملات أمس الأحد.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2443 جنيه للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3141 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3665 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4188 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 29320 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.93 % إلى نحو 2633 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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