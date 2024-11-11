إعلان

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

03:15 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

البورصة المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.72 % إلى مستوى 31621 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.20 % وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.34 %

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 82.20 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 31.75 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 50.45 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.41% إلى مستوى 31394 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الأحد.

البورصة المصرية EGX30
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
المشاط: ترحيب من مجتمع الشركات الناشئة والمؤسسات الدولية بتشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال

إعلان

إعلان

بعد حكم إعدامه.. قرار عاجل من الاستئناف بشأن المتهم بقتل 3 مصريين بقطر
تغير مفاجئ في الطقس.. الأرصاد تُعلن أماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة
خاص| عضو بوفد صندوق النقد بالقاهرة: لم نناقش مدَّ أجل تنفيذ الإصلاحات