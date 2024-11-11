ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- دينا كرم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.72 % إلى مستوى 31621 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.20 % وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.34 %

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 82.20 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 31.75 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 50.45 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.41% إلى مستوى 31394 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الأحد.