إعلان

تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 11 نوفمبر

03:13 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 4189 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4239 جنيهًا.


وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3709 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3179 جنيهًا.


وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 29672 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

الذهب سعر الذهب عيار 18 عيار 21
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

إعلان

إعلان

بعد حكم إعدامه.. قرار عاجل من الاستئناف بشأن المتهم بقتل 3 مصريين بقطر
تغير مفاجئ في الطقس.. الأرصاد تُعلن أماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة
خاص| عضو بوفد صندوق النقد بالقاهرة: لم نناقش مدَّ أجل تنفيذ الإصلاحات