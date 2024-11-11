خريطة الأسعار: انخفاض اللحوم والدواجن والذهب وارتفاع الحديد والبيض

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار اللحوم، والدواجن، والزيت، والأسمنت ، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار البيض والحديد، والجبن، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، و أسعار الذهب تواصل الانخفاض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد ترتفع في الأسواق اليوم الاثنين ( موقع رسمي)

انخفاض البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين

ارتفاع البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

انخفاض اللحوم والزيت وارتفاع الجبن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الاثنين