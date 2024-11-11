23.1 مليار جنيه.. أوراسكوم للتنمية تسجل أعلى مبيعات عقارية في تاريخها في 9 أشهر

كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر تسجيل أعلى مبيعات عقارية في تاريخها خلال أول 9 أشهر من العام الجاري على أساس سنوي.

وأشارت في بيان لها اليوم حول نتائج أعمالها المجمعة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري أن إجمالي المبيعات العقارية للشركة زاد 77% خلال التسعة أشهر الأولى من 2024 إلى نحو 23.1 مليار جنيه مما يجعلها أعلى مبيعات عقارية في تاريخ الشركة.

وأكدت أوراسكوم للتنمية أن "مبيعاتنا الدولية تعتبر عنصرًا أساسيًا، حيث تمثل نحو 43% من إجمالي مبيعاتنا العقارية، مما يعكس القوة الكبيرة لشركة أوراسكوم في السوق العالمية وثقة عملائنا بها".

وأرجعت الشركة الارتفاع في المبيعات العقارية إلى زيادة متوسط أسعار المتر المربع في جميع الوجهات. حيث تصدرت الجونة قائمة المبيعات العقارية الجديدة للمجموعة خلال التسعة أشهر الأولى من 2024، حيث شكلت 45% من إجمالي المبيعات.

وتلتها O West بنسبة 38%، وأخيرًا مكادي هايتس التي شكلت 17% من المبيعات حيث تستمر الشركة في تسريع عمليات البناء الخاصة بالوحدات العقارية، حيث تخطط لتسليم جميع الوحدات المقرر تسليمها في عام 2024.

أداء مالي جيد رغم ضغوط تراجع الجنيه

وأكدت شركة أوراسكوم للتنمية مصر تحقيقها أداءً ماليًا وتشغيليًا قويًا خلال أول 9 أشهر من العام الجاري على الرغم من التذبذبات وعدم اليقين الناتجة عن الأحداث السياسية والاقتصادية.

وأوضحت الشركة في بيانها أن صافي الربح بعد خصم الضرائب ارتفع 9.9% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مسجلا 2.23 مليار جنيه.

وجاء ذلك الربح رغم تسجيلها خسائر خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بنحو 2.1 مليار جنيه بفعل انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية نتيجة لوجود قروض بالعملات الأجنبية.

وأِشارت إلى أن صافي الربح بعد استبعاد خسائر فروق العملة المحققة زادت بنسبة 89.6% في أول 9 أشهر من 2024 ليصل إلى 4.3 مليار جنيه.

فيما شهد مجمل الربح زيادة بنسبة 60.8% في أول 9 أشهر من العام الجاري على أساس سنوي ليصل إلى 6.1 مليار جنيه، مع هامش ربح بلغ 39.3% في أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل 36.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023.

ووفق بيان الشركة "يُبرز هذا الأداء المحسن كفاءتنا التشغيلية وأثر المبادرات الاستراتيجية الرئيسية الإيجابي، مثل بيع أرض الجونة، بالإضافة إلى تسريع وتيرة البناء".

وأكدت أوراسكوم المالية، أن إجمالي الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية ارتفع بنسبة 681% في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 6.7 مليار جنيه، مع تحقيق هامش أرباح تشغيلية بلغ 43.2%.

وبحسب أوراسكوم للتنمية مصر في بيانها اليوم، فإن مصروفات الفوائد والمصروفات التمويلية ارتفعت بنسبة 68.8% في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 1.3 مليار جنيه نتيجة إلى ارتفاع سعر الفائدة في مصر.

قفزة في الإيرادات

وأكدت الشركة أن إجمالي الإيرادات سجلت زيادة قدرها 49.3% على أساس سنوي مسجلا 15.5 مليار جنيه.

وأشارت الشركة إلى أن الإيرادات العقارية سجلت زيادة ملحوظة بلغت 43% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مسجلة نحو 9.1 مليار جنيه، مع تحقيق هامش ربح قدره 42.4%.

وأكدت أوراسكوم للتنمية مصر في بيانها أن الشركة حققت نمواً ملحوظاً في مجالات الدخل المتكرر، مثل الفنادق والأصول التجارية، حيث أسهمت هذه المجالات بمبلغ 5 مليارات جنيه في إجمالي الإيرادات، مما يعكس زيادة بلغت 39.7% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.

وارتفعت التدفقات النقدية للمجموعة بنسبة 372.5% على أساس سنوي في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 4.9 مليار جنية مما يعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة.