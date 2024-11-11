سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

واصل سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر تراجعه بمنتصف التعاملات، وهبط الجرام بنحو 20 جنيها مقارنة ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.



أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2480 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3188 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3720 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4251 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 29760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.47 % إلى نحو 2672 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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