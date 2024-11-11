الإحصاء : 26.3% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية خلال 9 أشهر

كتبت- دينا خالد:

ارتفع حجم الصادرات المصرية إلى السعودية لتسجل 2.4 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 26.3 %، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وبلغت حجم الواردات المصرية من السعودية 5.1 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 37.8%.

وأشار الإحصاء، إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية ليسجل 7.5 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 5.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 33.9%.

وجاءت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024، نحاس ومصنوعاته بقيمة 459 مليون دولار، خضر وفواكه 293 مليون دولار، ملابس جاهزة بقيمة 128 مليون دولار، الات وأجهزة كهربائية بقيمة 215 مليون دولار، حديد ومصنوعاته بقيمة 167 مليون دولار .

وجاءت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024، وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 3.4 مليار دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 984 مليون دولار، منتجات كيماوية عضوية بقيمة 208 مليون دولار، الامنيوم ومصنوعاته بقيمة 158 مليون دولار، ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 81 مليون دولار .

وسجلت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 511.3 مليون دولار خلال ال9 أشهر الأولى من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023.

بينما بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية 147.1 مليون دولار خلال خلال ال9 أشهر الأولى من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 190.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023 .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 8.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 11 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022.

بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 26.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 17.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 .

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة السعودية طبقــاً لتقديرات البعثة 1.1 مليون مصري حتى نهاية عام 2023 .