ارتفاع البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت البصل الأبيض والفلفل، والملوخية، والخيار البلدي والليمون البلدي وأسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 جنيهات و11 جنيها.

البطاطس بين 10 و17 جنيها.

البصل الأحمر بين 7 جنيهات و 13 جنيها.

البصل الأبيض بين 15 و18 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الكوسة بين 8 جنيهات و11 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 12 جنيهات و15 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و 10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الملوخية بين 8 و12 جنيها، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب بين 16 و20 جنيها.

الخيار البلدي بين 6 و12 جنيهات، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر بين 15 و 25 جنيها.

جوافة بين 10 و18 جنيها.

بلح سيوي بين 35 و 75 جنيها.

برتقال بلدي بين 7 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 و18 جنيها، بزيادة جنيه.

البطيخ بين 64 و80 جنيها الوزن من 8 إلى 10 كيلو.