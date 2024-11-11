انخفاض البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين



كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.



أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 68 و 70 جنيها، بتراجع 8 جنيهات.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و 120 جنيها، بتراجع 50 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 180 و 280 جنيه، بتراجع 20 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 135 جنيها، بتراجع 15 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و 330 جنيها، بتراجع 20 جنيهًا.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهات.