تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في 3 بنوك، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، بينما استقر في 7 بنوك ، بنهاية مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس المسائية، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.18 جنيه للشراء، و 49.28 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.18 جنيه للشراء، و 49.28 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.18 جنيه للشراء، و 49.28 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.18 جنيه للشراء، و 49.28 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.18 جنيه للشراء، و 49.28 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.22 جنيه للشراء، و 49.32 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.2 جنيه للشراء، و 49.3 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.18 جنيه للشراء، و 49.28 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.18 جنيه للشراء، و 49.28 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.23 جنيه للشراء، و49.32 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.