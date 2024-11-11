تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في 3 بنوك، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، بينما استقر في 7 بنوك ، بنهاية مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس المسائية، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 49.18 جنيه للشراء، و 49.28 جنيه للبيع.
بنك مصر: 49.18 جنيه للشراء، و 49.28 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 49.18 جنيه للشراء، و 49.28 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.18 جنيه للشراء، و 49.28 جنيه للبيع.
بنك البركة: 49.18 جنيه للشراء، و 49.28 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 49.22 جنيه للشراء، و 49.32 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.2 جنيه للشراء، و 49.3 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 49.18 جنيه للشراء، و 49.28 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.18 جنيه للشراء، و 49.28 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.23 جنيه للشراء، و49.32 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
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