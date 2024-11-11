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سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 11-11-2024 مع بداية التعاملات

05:19 ص الإثنين 11 نوفمبر 2024

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 11-11-2024، مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن تراجع سعر الذهب 15 جنيهًا بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب تراجع أمس الأحد 15 جنيهًا بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 11-11-2024 وهي كالآتي:

سعر الذهب عيار 24 بلغ 4275 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3740 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3206 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2494 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1781 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 132946 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 29920 جنيه.

كان سعر الذهب عالميًا تراجع بنهاية تعاملات الجمعة الماضية بنسبة 0.81 % إلى نحو 2685 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: اضغط هنا

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