بعد زيادتها.. أسعار سجائر "وينستون" ومنتجات يابان الدولية JTI

كتبت- دينا خالد:

قال ابراهيم امبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات لمصراوي، إن شركة اليابان الدولية للتبغ (JTI) رفعت أسعار أبرز منتجاتها، وهو سجائر وينستون، وفق بيان من الشركة اليوم الأحد.

وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع إعلان شركتي الشرقية للدخان وفليب موريس رفع أسعار عدد من أصناف السجائر على رأسها كليوباترا ومارلبورو وميريت وأل أند أم بالأسواق، وفقا لقول إمبابي.

وأضاف امبابي، أن الزيادة تقدر بنحو 5 جنيهات لكل الأصناف، وتأتي الأسعار الرسمية لمنتجات اليابان الدولية للتبغ JTI في مصر كالتالي:

• وينستون أحمر بسعر 60 جنيهًا

•وينستون أزرق بسعر 60 جنيهًا

• وينستون سيلفر بسعر 60 جنيهًا

• وينستون كاستر بسعر 60 جنيهًا

• وينستون توت بسعر 62 جنيهًا

• كامل أصفر بسعر 65 جنيهًا

• كامل أزرق بسعر 65 جنيهًا

• كامل أكتيفيت بسعر 68 جنيهًا