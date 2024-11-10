بروتوكول تعاون بين البريد والاتحاد المصري للتأمين للاستفادة من خدمة "بريدي"



كتب- علاء حجاج:

وقعت الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للتأمين، بهدف الاستفادة من خدمة البريد الإلكتروني المسجل "بريدي"، التي تقدمها الهيئة وتعد التطور الأمثل لخدمة الرسائل المسجلة وإثبات التسليم المسجل بمفهومه المعروف باستخدام أحدث التقنيات.

جاء ذلك على هامش فعاليات ملتقى التأمين السادس، والذي تقام فعالياته خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر الجاري بشرم الشيخ.

وتتيح هذه الخدمة للاتحاد إرسال واستقبال المراسلات بشكل آمن وموثوق، مما يسهم في تسريع وتسهيل الإجراءات وتقليل الأخطاء الناتجة عن تبادل الوثائق الورقية.

وقّع البروتوكول الدكتور وسام السيد، مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد للخدمات التجارية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن البروتوكول يأتي في إطار تطوير العلاقات الإستراتيجية بين البريد المصري وشركات التأمين العاملة في مصر من خلال التعاون مع الاتحاد المصري للتأمين

أضافت أن هذا التعاون يحمل أهمية كبيرة تتمثل في عملية ميكنة المراسلات المادية وإرسالها بشكل رقمي ذكي وآمن؛إذ إن الهيئة القومية للبريد هي الجهة الرسمية المختصة في مصر بإدارة مرفق البريد وتطويره وتدعيمه بما يتناسب مع دوره الرئيسي والعمل على مسايرته لمتطلبات التطور التكنولوجي.

قال الدكتور وسام السيد، مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد للخدمات التجارية، أن هذه الخدمة تأتي استكمالاً لجهود البريد المصري نحو تطوير خدماته واستحداث خدمات جديدة تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع.

جدير بالذكر أن خدمة "بريدي" تُعد صندوقًا بريديًا إلكترونيًا مصممًا لتقديم خدمات التراسل الإلكتروني المؤمن بين القطاع الحكومي والشركات الخاصة والمواطنين، من خلال منصة رقمية واحدة آمنة وخالية من البريد العشوائي وسهلة الاستخدام؛ بما يضمن حماية جميع البيانات الشخصية، وتوفير بدائل رقمية للخدمات البريدية التقليدية لتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن العمليات البريدية والمتمثلة في نقل وتوزيع بريد الرسائل المادية.