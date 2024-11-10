كتب- علاء حجاج:

قال وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إنه تقرر تأجيل الاجتماع مع مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي كان من المفترض أن يتم اليوم الأحد 10 نوفمبر، لمناقشة موضوع الهواتف المستوردة.

وأوضح أن تنظيم الاتصالات اعتذر رسميا عن عقد الاجتماع اليوم والذي كان مزمع عقده بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة دون تحديد موعد لاحق للاجتماع.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة موقف أجهزة هواتف المحمول الدولية وتسجيلها في تنظيم الاتصالات، وما إذا كان سيتم إيقاف الأجهزة المستوردة من الخارج غير المسجلة.

وقال رمضان في مداخلة هاتفية سابقة مع الإعلامي عمرو أديب إن نسبة الموبايلات المهربة من الخارج ليست بالكبيرة، مضيفًا: "اللي بيجي من برة بيجيب معاه تليفون أو اتنين هدية مش أزمة، عايزين فترة سماح للتجار تتصرف في المخزون اللي عندها".

ونوه إلى أن فاتورة استيراد الموبايلات انخفضت إلى 1.6 مليون دولار في 2024، مقابل 1.6 مليار دولار في 2023، وذلك بدعم من أجهزة الموبايل المصنعة محلياً لعدة شركات منها سامسونج وانفينكس وشاومي ونوكيا.