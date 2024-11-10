أسعار رحلات النقل الذكي لأشهر الوجهات السياحية خلال الموسم الشتوي

كتب- علاء حجاج

أعلنت إندرايف، المتخصصة في مجال النقل الذكي، خريطة أسعار الرحلات للوجهات الخمس الأكثر تفضيلًا للمستخدمين سواء من المحليين أو السياح خلال شتاء 2024-2025 في مصر، وذلك عبر خدمة اندرايف.سفر المتوفرة على التطبيق.

● رحلات رأس سدر

الرحلة من القاهرة الى رأس سدر تصل لـ (199.3 كيلومترًا)، وتستغرق من 2.5 إلى 3 ساعات تقريبًا بالسيارة، حيث تصل تكلفة الرحلة عبر خدمة inDrive.City to city أو اندرايف.سفر حوالي 850 جنيهًا.

● رحلات مدينة الجونة

أما مدينة الجونة فهي الوجهة الشهيرة على ساحل البحر الأحمر، والتي من المتوقع أن تجذب العديد من السياح المصريين والأجانب خلال أشهر الشتاء الباردة، وتبلغ مسافة الرحلة من القاهرة إلى الجونة حوالي 443.9 كيلو مترًا وتستغرق حوالي 4 ساعات بتكلفة 1900 جنيه عبر تطبيق اندرايف،.

● رحلات شرم الشيخ

وتوفر إندرايف رحلات مباشرة من القاهرة إلى شرم الشيخ، تتميز بالسلاسة والراحة، وتجنب المستخدمين متاعب السفر عبر أكثر من وسيلة مواصلات أو التعامل مع المطارات، حيث تبلغ مسافة الرحلة بين المدينتين حوالي 502.5 كيلومترًا، وتستغرق من 5 إلى 6 ساعات، حسب حالة المرور، بمتوسط تكلفة تقدر بـ 1850 جنيهًا عبر خدمة اندرايف.سفر.

● رحلات العين السخنة

وتعد العين السخنة واحدة من أقرب المدن الساحلية إلى القاهرة وواحدة من الوجهات السياحية الشهيرة عبر خدمة inDrive city to city، ويبلغ متوسط ​​سعر الرحلة 650 جنيه مصري، التي تستغرق ساعة واحدة و43 دقيقة تقريبًا ومسافة تبلغ 132.2 كيلو مترًا.

● رحلات الغردقة:

أما مدينة الغردقة أيضًا فهي واحدة من أفضل الوجهات خلال فصل الشتاء، وذات إقبال كبير سواء من المستخدمين المحليين أو السياح الذين يختارون القاهرة التاريخية لتكون محطتهم الأولى، وتقع المدينة على بعد 463 كيلومترًا من القاهرة، وتستغرق الرحلة 4 ساعات و59 دقيقة، ويبلغ متوسط تكلفتها من خلال خدمة city to city عبر تطبيق إندرايف 1700 جنيه.