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ارتفع في الأهلي ومصر.. سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

10:39 ص الأحد 10 نوفمبر 2024

الريال السعودي

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الريال السعودي في بنكي الأهلي ومصر، خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياته الخميس الماضي، بينما تراجع في بنكي الإسكندرية والبنك التجاري الدولي، واستقر في بنك القاهرة، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.08 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.08 جنيه للشراء بزيادة، و 13.13 جنيه للبيع بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.09 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.1 جنيه للشراء، و 13.13 جنيه للبيع بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.08 جنيه للشراء ، و 13.13 جنيه للبيع.

الريال السعودي بنك الأهلي بنك مصر البنك التجاري الدولي
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