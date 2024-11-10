التضخم يرتفع في مدن مصر إلى 26.5% خلال أكتوبر للمرة الثالثة على التوالي

كتبت- دينا خالد:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في مدن مصر ارتفع بنسبة طفيفة إلى 26.5% في أكتوبر مقابل 26.4% في سبتمبر الماضي.

تباطأ معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 26.3% لشهر اكتوبر 2024 مقابل 38.5% لنفس الشهـر من العام الماضي، بحسب الإحصاء.

انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال شهر اكتوبر إلى 1.5% مقابل 2.3% خلال شهر سبتمبر الماضي.

وانخفاض التضخم لا يعني تراجع أسعار السلع ولكن زيادة الأسعار بوتيرة أقل.