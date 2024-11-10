الإحصاء: معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية يسجل 26.3% خلال أكتوبر الماضي

كتبت- دينا خالد:

تباطأ معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 26.3% لشهر اكتوبر 2024 مقابل 38.5% لنفس الشهـر من العام الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وانخفاض التضخم لا يعني تراجع أسعار السلع ولكن زيادة الأسعار بوتيرة أقل.

وبحسب الإحصاء، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 26.9%، وتأتى التغييرات نتيجة :

ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 36.7%، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 19.7% ،ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 21.9%، وارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 29.9% ، وارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 14.9%، وارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 28.5%، وارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 39.1%،ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 15.2%، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 28.1%،ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 39.2%.

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 35.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 16.1%، مجموعة الدخان بنسبة 35.1%.

سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره 24.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 31.9%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 24.9%، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 29.9%، مجموعة الاحذية بنسبة 21.1%.

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 20.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 8.6%، زمجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 16.7%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 20.5%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 44.9%.

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 24.0% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة 22.0%، ومجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 28.2%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 28.0%، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 31.4%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 22.5%.