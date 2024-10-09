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انخفاض أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

11:17 ص الأربعاء 09 أكتوبر 2024

أسعار الحديد

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كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات مركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي" في السطور التالية، أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40255.89 جنيه، بتراجع 303.78 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41787.11 جنيه، بتراجع 425.75 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2769.79 جنيه، بارتفاع 16.66 جنيه.

أسعار الحديد انخفاض أسعار الحديد أسعار الأسمنت
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