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الدينار الكويتي وصل لـ 158.55 جنيه.. ارتفاع أسعار عملات عربية خلال تعاملات اليوم

11:15 ص الأربعاء 09 أكتوبر 2024

أسعار العملات العربية

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بالبنك الأهلي المصري، مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتى: 157.90 جنيه للشراء بارتفاع 49 قرشًا، 158.55 جنيه للبيع بارتفاع 22 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 12.89 جنيه للشراء، بارتفاع 4 قروش، 12.95 جنيه للبيع، بارتفاع 6 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.19 جنيه للشراء، 13.23 جنيه للبيع، بارتفاع 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 127.32 جنيه للشراء، بارتفاع 40 قرشا، 128.95 جنيه للبيع، بارتفاع 43 قرشا.

سعر الريال القطري: 12.31 جنيه للشراء، 13.33 جنيه للبيع، بارتفاع 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 67.90 جنيه للشراء، 68.64 جنيه للبيع، بارتفاع 21 قرشا للشراء والبيع.

أسعار العملات العربية سعر الدينار الكويتى البنك الأهلي المصري
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