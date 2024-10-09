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التضخم يرتفع في مدن مصر إلى 26.4% خلال سبتمبر للمرة الثانية على التوالي

10:04 ص الأربعاء 09 أكتوبر 2024

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

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كتبت- منال المصري:

ارتفع معدل التضخم السنوي على مستوى المدن إلى 26.4% خلال شهر سبتمبر من 26.2% خلال أغسطس للمرة الثانية على التوالي، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر اليوم على موقعه الإلكتروني.

وجاء ارتفاع معدل التضخم مع استقرار معدل التضخم على أساس شهري خلال شهر سبتمبر عند 2.1% نفس معدل الشهر الماضي مع تباطؤ زيادة الطعام والمشروبات بنسبة 27.7% سبتمبر من 29% في أغسطس الماضي.

وجاء ارتفاع معدل التضخم للمرة الثانية على التوالي بعد تراجعه خلال آخر 5 أشهر متأثرا بإجراءات ضبط المالية العامة للدولة بترشيد الدعم على المحروقات- البنزين والسولار والكهرباء.


ويستهدف البنك المركزي النزول بالمعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن إلى 7% بزيادة أو أقل 2%.


البنك المركزي معدل التضخم السنوي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
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