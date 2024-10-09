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سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 9-10-2024 مع بداية التعاملات- تفاصيل

04:37 ص الأربعاء 09 أكتوبر 2024

سعر الذهب

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كتب-محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 9-10-2024، مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية أمس، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات.

يذكر أن سعر الذهب في مصر أمس الثلاثاء، استقر بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 9-10-2024، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4063 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3555 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3047 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2370جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1693 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 126369 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 28440 جنيه.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.08% إلى نحو 2640 دولار اللأونصة، خلال منتصف التعاملات (تعادل الأوقية بحجم 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب من (هنا)

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