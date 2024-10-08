رأس المال السوقي للبورصة يخسر 77 مليار جنيه اليوم.. فما الأسباب؟

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 3.23% عند مستوى 30792 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

وسجل رأس المال السوقي خسائر بقيمة 77 مليار جنيه ليغلق عند 2.172 تريليون جنيه مقابل 2.249 تريليون جنيه خلال جلسة أمس الاثنين بعد أن سجل مكاسب بنحو 28 مليار جنيه خلال جلسة أمس.

وقال محمد مهدي، خبير أسواق المال، إن التراجع القوي لأداء مؤشرات البورصة المصرية خلال جلسة اليوم جاء بسبب تصاعد الأحداث الجيوسياسية في المنطقة خاصة في ظل توقعات محتملة برد إسرائيل على إيران.

وأوضح أن الاتجاه نحو التصعيد المستمر بين الطرفين لا يلقي بظلاله على أداء البورصة المصرية بحسب بل يمتدد إلى أداء البورصات العالمية.

ومن المرجح اتخاذ البورصة المحلية اتجاه هبوطي على المدى القصير في ظل حالة عدم اليقين الحادثة في المنطقة، وفق مهدي.

وأضاف مهدي، أن هبوط المؤشر الرئيسي دون مستوى 30 ألف نقطة يدعم اتجاه البورصة نحو الهبوط بينما إمكانية الصعود مرة أخرى تكمن في قدرة المؤشر الرئيسي في الثبات فوق مستوى 32200 نقطة.

وأكد أن المؤشر الرئيسي للبورصة يستطيع تجاوز مستوى 32 ألف نقطة في حال وجود محفزات قوية وضخ سيولة داخل السوق بجانب استقرار الأحداث في المنطقة.