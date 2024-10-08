هبوط جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

انخفاض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 3.23% عند مستوى 30792 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.53 % وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.79%.

وسجل رأس المال السوقي خسائر بقيمة 77 مليار جنيه لتغلق عند 2.172 تريليون جنيه مقابل 2.249 تريليون جنيه خلال جلسة أمس الاثنين.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 253.57 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 234.17 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 19.39 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.32% عند مستوى 31820 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الاثنين.

وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أعلى قيمة للمؤشر عند مستوى 32184 نقطة قبل أن يهبط في نهاية التعاملات.