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وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفيرة الإمارات بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك

01:47 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

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كتبت- أمنية عاصم:

استقبل محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية والوفد المرافق لها، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وأكد شيمي، على خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، ومتانة الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص الحكومة على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

واستعرض شيمي، الأنشطة الاستثمارية بشركات وزارة قطاع الأعمال العام في شتى المجالات والقطاعات الصناعية والإنتاجية والتجارية والخدمية وغيرها.

وأضاف شيمي، إلى تطلعه لضخ مزيد من الاستثمارات الإماراتية والاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة لدى الشركات التابعة.

وأشاد شيمي، بالتعاون الاقتصادي المتنامي بين مصر والإمارات، ولافتًا إلى حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي والاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين وكذلك الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين.

محمد شيمي وزير قطاع الأعمال سفيرة الإمارات
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