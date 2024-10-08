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"القرية الذكية" تنوي طرح أسهمها للاكتتاب في البورصة العام المقبل

01:03 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

شركة النعيم القابضة للاستثمارات

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية عن نية طرح شركة تنمية وإدارة القرى الذكية – القرية الذكية – لأسهمها للاكتتاب العام 2025.

وبحسب الإفصاح المرسل للبورصة المصرية، قالت الشركة، إنها تنوي طرح حصة في حدود 30% إلى 35% من أسهم الشركة للاكتتاب العام خلال النصف الأول من عام 2025 على أن يكون ذلك مرهونًا بظروف السوق والحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.

وأضاف البيان، أن النعيم القابضة تمتلك حصص مباشرة وغير مباشر في رأس مال الشركة بنحو 32.1% من خلال الجهات المرتبطة بما في ذلك شركة "ريكاب" للاستثمارات المالية منها حصة مباشرة حوالي 14.9% من إجمالي الأسهم المصدرة.

وكما يضم هيكل ملكية الشركة -ضمن آخرين- كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنك مصر وشركة المشاريع والأنظمة المتقدمة "أدكو" وشركة ابناء مصر للتعمير.

شركة النعيم القرية الذكية البورصة
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