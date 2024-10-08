"أصبحت واجبة".. قومي الاتصالات: ندرس زيادة أسعار خدمات الاتصال

كتب- علاء حجاج:

قال المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز يعمل على دراسة زيادة أسعار خدمات الاتصالات.

أضاف أن شركات المحمول العاملة بالسوق المصري تضخ أغلب استثماراتها في تطوير شبكتها وخدماتها تكون بالعملة الأجنبية، وبالتالي مع معدلات التضخم وتغير سعر الصرف في الفترة الماضية يرى الجهاز أحقية هذه الشركات في مراجعة أسعار الخدمات التي تقدمها للمواطنين، كمطلب شرعي للشركات.

وأوضح شمروخ، أنه جرى مراجعة أسعار الخدمات في العديد من القطاعات الأخرى في الدولة، بالتالي قطاع الاتصالات ليس بمعزل عن هذه المراجعات.

يعتقد شمروخ أن زيادة أسعار خدمات الاتصالات واجبة للحفاظ القطاع على معدلات نموه المتسارعة ودوره في تنمية وتطوير القطاعات الأخرى.

من جانبه، قال أحمد يحي الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة إيه أند مصر، أن ربحية شركات الاتصالات تراجعت بشكل ملحوظ بسبب الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التضخم وارتفاع تكاليف التشغيل من وقود وكهرباء ورواتب موظفين، فضلا عن استيراد المكونات الخاصة بالشبكات وصياناتها من الخارج.

أوضح أن ربحية شركات المحمول تراجعت لنحو 8% تقريبا بعد أن كانت تسجل أكثر من 20%، موضحاً "الربحية أقل من فائدة البنك".

وكانت شركات المحمول الثلاثة "فودافون مصر - اورنج مصر - إي أند مصر" قد حصلوا على رخص تقديم الجيل الخامس أمس الاثنين مقابل 167 مليون دولار تقريبا لكلا منهما، وذلك لمدة 15 عام هي مدة الرخصة، فيما حصلت الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تقديم خدمات الجيل الخامس في يناير الماضي مقابل 150 مليون دولار.

وأمهل تنظيم الاتصالات الشركات مدة تتراوح بين 60 و 90 يوم لسداد كامل قيمة الرخصة دفعة واحدة على أن يتم تدبير الدولار من الخارج.

وتبدأ شركات المحمول بدء التشغيل التجريبي لخدمة الجيل الخامس خلال 3 أشهر على أن تبدأ التشغيل التجاري خلال 6 أشهر.