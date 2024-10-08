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سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8-10-2024 مع بداية التعاملات

06:53 ص الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8-10-2024 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بقيمة 5 جنيهات للجرام الواحد في منتصف تعاملات أمس.

يذكر أن سعر الذهب في مصر ارتفع بمنتصف تعاملات الاثنين، وزاد الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات الصباحية.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8-10-2024، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4080 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3570 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3060 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2380 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1700 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغ 126888 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 28560 جنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.17 % إلى نحو 2658 دولار اللأونصة، خلال منتصف التعاملات (تعادل الأوقية بحجم 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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