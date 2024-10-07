عقود رأس الحكمة تقفز بالبورصة لتتجاوز مستوى 32 ألف نقطة

كتبت- أمنية عاصم:



قفزت عقود تنفيذ البنية التحتية لمشروع رأس الحكمة، بالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ليتجاوز مستوى 32 ألف نقطة - خلال جلسة اليوم -. وسجل أعلى قيمة للمؤشر عند مستوى 32184 نقطة، ليغلق عند مستوى 31820 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي مكاسب بقيمة 28 مليار جنيه ليغلق بقيمة 2.249 تريليون جنيه مقابل 2.221 تريليون جنيه خلال جلسة الخميس الماضي.

و قال حسام الغايش، خبير أسواق المال، إن الصعود القوي للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ببداية جلسة اليوم وتجاوزه مستوى 32 ألف نقطة؛ يعود إلى المؤتمر الخاص بإمضاء شركات كبرى - مثل طلعت مصطفى وأوراسكوم السويدي اليكتريك وغيرهم- عقود تنفيذ بعض مراحل البنية التحتية لمشروع رأس الحكمة.

وذكر الغايش، أن العقود ساهمت في دعم أداء أسهم الشركات؛ بما انعكس بشكل إيجابي على أداء مؤشرات البورصة.

وأشار إلى أن حجم السيولة شهدت زيادة لتصل إلى 5.65 مليار جنيه مدعومة بالأداء الجيد، متوقعًا قدرة المؤشر الرئيسي للبورصة الثبات فوق مستوى 32 ألف نقطة خلال نهاية الأسبوع الحالي، موضحًا أن ذلك يتطلب مزيدًا من الوقت بجانب حجم سيولة أكبر بجانب استقرار التوترات الجيوسياسية الموجودة داخل المنطقة.

اتفق معه محمد كمال، خبير أسواق المال، حول أسباب صعود المؤشر الرئيسي جاءت نتيجة توقيع شركات كبري عقود تنفيذ بعض المراحل في مشروع رأس الحكمة.

وأضاف أن وجود توقعات خاصة بإمكانية دخول مزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في البورصة خلال الفترة المقبلة عززت أيضًا من صعود جلسة اليوم.



وأن وصول المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 للقمة التاريخية 34500 نقطة خلال الربع الأخير من العام الجاري يعد مستهدف رئيسي خلال الآونة القادمة ، بحسب محمد كمال خبير أسواق المال.

وتابع كمال أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية استطاع تجاوز نقطة مقاومة مهمة -خلال الجلسة اليوم - وهى مستوى 32 ألف نقطة ليصل لأعلى قيمة عند مستوى 32184 نقطة.

وأكد أن تراجع المؤشر الرئيسي لمستوى 31820 نقطة بختام تعاملات جلسة اليوم يعد ارتدادا طبيعيا نتيجة عملية جني أرباح خاصة من المستثمرين المحليين الأفراد الذين سيعاودون الدخول مرة أخرى.