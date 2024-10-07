شمروخ: إطلاق الشريحة الإلكترونية والهوية الرقمية ومكالمات الواي فاي قبل نهاية العام



كتب - علاء حجاج:

قال محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إنه جاري العمل للانتهاء من 3 خدمات جديدة لتحسين الخدمات الرقمية التي يحصل عليها العملاء وهي الشريحة الإلكترونية والهوية الرقمية ومكالمات الواي فاي.

وأضاف شمروخ خلال مؤتمر صحفي عقده الجهاز اليوم لتوقيع رخص الجيل الخامس، أنه من المتوقع إتاحة خدمات الشريحة الإلكترونية والهوية الرقمية ومكالمات الواي فاي قبل نهاية العام الجاري.

وكانت شركات فودافون واورنج وايه آند مصر، وقعوا اليوم على اتفاقيات للحصول على تراخيص الجيل الخامس، فيما وقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية تخص محددات تشغيل خدمات الجيل الخامس، وذلك بعد أن حصلت على الرخصة في يناير الماضي.

وبلغت إجمالي قيمة رخص الجيل الخامس الأربعة 675 مليون دولار يسددوا على دفعة واحدة، مقابل رخصة لتقديم خدمات الجيل الخامس لمدة 15 عام.