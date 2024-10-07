السعر العادل لكيلو اللحمة 260 جنيها؟.. شعبة القصابين ترد على صبحي كابر

كتبت- دينا خالد:

قال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بالأمس حول أن السعر العادل لكيلو اللحم الكندوز "متشفي من العظم" نحو 260 جنيها أمر غير صحيح.

وأضاف عبد الباسط، لمصراوي أن هذه التصريحات تضر الجزارين العاملين بالمهنة، لأنها تصور للمواطنين أن الجزار تاجر جشع يضع ربحا كبيرا بين سعر التكلفة وسعر البيع وهذا غير حقيقي.

كان صبحي كابر، صاحب أحد المطاعم الشهيرة ويمتلك مزرعة "مواشي"، قال في حديثه لمصراوي، ‘نه كان يذبح 100 عجل يوميا، ويبيع الكيلو لأحد المحلات بسعر 260 جنيها للكيلو "متشفي"، وهم يبيعونها بسعر 360 جنيها للكيلو.

وأوضح عبد الباسط، أن سعر كيلو "العجل" البلدي الحر قائم نحو 180 جنيها، ويعطي "العجل" نصف وزنه لحم صافي، فإذا كان وزنه 300 كيلو يعطي نحو 150 كيلو لحم صافي، فتكون تكلفة الكيلو نحو 360 جنيها جملة.

وأشار عبد الباسط، إلى أن سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح بين 400 و450 جنيها باختلاف القطعيات.

وبحسب عبد الباسط، يباع الجزء الأمامي بسعر 400 جنيه وذلك للقطعيات التي تستخدم للسلق، أما الجزء الخلفي والذي يخرج منه قطعيات كالكولاطة والإنتركوت والفلتو فيباع الكيلو بسعر 450 جنيها.

وتابع عبد الباسط أن هناك أنواع أخرى مثل العجول الكولومبي ويتراوح سعر الكيلو فيها بين 360 و380 جنيها، باختلاف القطعيات.

ويرى عبد الباسط، أنه من غير المعقول أن يباع سعر كيلو اللحم الكندوز البلدي بسعر 260 جنيها فيما يباع سعر الكيلو اللحم المستورد بنحو 320 جنيها، وتباع اللحوم بالمجموعات الاستهلاكية بسعر 285 جنيها.

ويعاني سوق اللحوم من حالة ركود شديدة والهدوء بحركة البيع والشراء، بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، بحسب عبد الباسط.