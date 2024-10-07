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شمروخ: 675 مليون دولار قيمة رخص الجيل الخامس يسددوا دفعة واحدة

01:55 م الإثنين 07 أكتوبر 2024

إطلاق خدمات الجيل الخامس للاتصالات

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كتب - علاء حجاج

قال محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن قيمة رخص الجيل الخامس الأربعة تبلغ 675 مليون دولار يسددوا دفعة واحدة، مع إتاحة فترة ما بين 60 ل 90 يوم للشركات لتدبير قيمة التراخيص، على أن يتم تدريبهم من الخارج.

ووقعت اليوم شركات فودافون واورنج و إيه آند مصر اتفاقيات لحصولها على تراخيص تقديم خدمات الجيل الخامس مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد وقعت في يناير الماضي اتفاقية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحصولها على رخص خدمات الجيل الخامس.

وبحسب شروط الرخصة، تلتزم الشركات ببدء تقديم الخدمة بشكل رسمي تجاريا خلال 6 أشهر.

محمد شمروخ رخص الجيل الخامس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات فودافون
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