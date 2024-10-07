إطلاق خدمات الجيل الخامس للاتصالات تجاريا خلال 6 أشهر

كتب - علاء حجاج:

كشف محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إطلاق خدمات تكنولوجيا خدمات الجيل الخامس تجاريا في مصر خلال 6 أشهر .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده جهاز تنظيم الاتصالات اليوم لتوقيع الدفعة الثانية من تراخيص خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات مع شركات فودافون واورنج واي اند مصر.

وأكد محمد نصر العضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات؛ أن الشركة جاهزة لتقديم خدمات الجيل الخامس من الناحية الفنية، وأخطرت تنظيم الاتصالات بجاهزيتها لتشغيل الخدمة وفي انتظار موافقة الجهاز.