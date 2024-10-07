مع تصاعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. "جولدمان ساكس" يتوقع قفزة في أسعار النفط

كتب- أحمد والي:

مع تصاعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية، توقع بنك جولدمان ساكس، أن تقفز أسعار النفط بمقدار 20 دولاراً للبرميل، إذا تعرضت الحقول النفطية في إيران لضربة من قِبل إسرائيل.

ووفقا للبنك، فإن انخفاض إنتاج إيران بمقدار مليون برميل يومياً بشكل مستدام، قد يؤدي إلى زيادة أسعار النفط بنحو 20 دولاراً للبرميل في 2025.

وأشار "جولدمان ساكس" إلى أن هذا السيناريو يفترض أن تحالف "أوبك+" لن يستجيب بزيادة الإنتاج.

وأضاف أن استجابة دول رئيسية في "أوبك+"، مثل السعودية والإمارات، قد تؤثر على هذه التوقعات.

وسجلت أسعار النفط أكبر مكاسب أسبوعية لها في أكثر من عام، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وحقق خام برنت مكاسب تجاوزت 8%، وهو أعلى ارتفاع أسبوعي منذ يناير 2023، بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 9.1%، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2023.

ويُذكر أن إيران، العضو في تحالف "أوبك+"، تنتج نحو 3.2 مليون برميل يومياً، ما يمثل نحو 3% من الإنتاج العالمي.