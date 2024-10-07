وزير الاتصالات: إتاحة الجيل الخامس يمثل نقلة لمختلف قطاعات الدولة

كتب - علاء حجاج:

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن اليوم بمثابة إعلان رسمي بدخول الجيل الخامس مصر، ما يؤكد حرص الوزارة على إتاحة كافة التقنيات الحديثة للمستخدمين.

أضاف أن تفعيل الجيل الخامس تمثل نقلة نوعية في قدرة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمساندة قطاعات الدولة المختلفة مثل المدن الذكية والخدمات الصحية والصناعية والزراعية وغيرها من الخدمات التي تعتمد على التقنيات الحديثة للتطور.

أكد طلعت على حرص الوزارة على إتاحة التقنيات الحديثة بشكل مستمر وذلك لما تمثله التكنولوجيا من أهمية كبيرة للتطور والنمو السريع.