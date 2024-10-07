إعلان

BBC

وزير الاتصالات: إتاحة الجيل الخامس يمثل نقلة لمختلف قطاعات الدولة

01:16 م الإثنين 07 أكتوبر 2024

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب - علاء حجاج:

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن اليوم بمثابة إعلان رسمي بدخول الجيل الخامس مصر، ما يؤكد حرص الوزارة على إتاحة كافة التقنيات الحديثة للمستخدمين.

أضاف أن تفعيل الجيل الخامس تمثل نقلة نوعية في قدرة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمساندة قطاعات الدولة المختلفة مثل المدن الذكية والخدمات الصحية والصناعية والزراعية وغيرها من الخدمات التي تعتمد على التقنيات الحديثة للتطور.

أكد طلعت على حرص الوزارة على إتاحة التقنيات الحديثة بشكل مستمر وذلك لما تمثله التكنولوجيا من أهمية كبيرة للتطور والنمو السريع.

الدكتور عمرو طلعت الجيل الخامس الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تنظيم الاتصالات والمصرية للاتصالات يوقعان محددات وضوابط تقديم خدمات الجيل الخامس

إعلان

إعلان

قصص من غزة.. عام على طوفان الأقصى