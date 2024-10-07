سرعات أعلى و"بينج" أقل..مميزات شبكات الجيل الخامس

كتب- علاء حجاج:

تحصل شركات فودافون واورنج وإيه آند"اتصالات سابقا"، على رخص الجيل الخامس اليوم في مؤتمر صحفي يعقده الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال ساعات بحضور وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد حصلت على رخصة تقديم خدمات الجيل الخامس في نهاية العام الماضي مقابل 150 مليون دولار لمدة 15 عام، قبل ان تعمل الشركات الثلاثة المنافسة "فودافون - اورنج - إيه آند" على دراسة الجدوى الاقتصادية للرخص.

وفي هذا التقرير نشرح لكم المميزات الخاصة بتقنية الجيل الخامس والفارق بين تقنيات الجيل الرابع المتاحة حالياً والجيل الخامس المزمع إتاحتها.

بحسب الموقع الرسمي لشركة "سيسكو"، وهي شركة عالمية متخصصة في حلول الاتصالات، فإن تقنية 5G الجيل الخامس مصممة لزيادة السرعة وتقليل زمن الاستجابة "بينج" وتحسين مرونة الخدمات اللاسلكية.

وتتمتع تقنية 5G بسرعة قصوى في خدمات نقل البيانات "الإنترنت" تصل إلى 20 جيجابت في الثانية، بينما تبلغ السرعة القصوى لتقنية الجيل الرابع 4G نحو 1 جيجابت في الثانية فقط.

ومن مميزات تقنية الـ 5G أيضًا تقليل زمن الاستجابة "بينج"، ويمكن أن يحسن ذلك أداء تطبيقات الأعمال والتجارب الرقمية الأخرى (مثل الألعاب عبر الإنترنت، ومؤتمرات الفيديو والسيارات ذاتية القيادة).

ولا تتجاوز معدلات الاستجابة "بينج" في تقنية الجيل الخامس 1 مللي ثانية، بينما تتراوح بين 30 و40 مللي ثانية في الجيل الرابع.

وتعزز تقنية الجيل الخامس أيضًا التجارب الرقمية عبر الأتمتة والتعلّم الآلي، والتي تستلزم تسريع أزمنة الاستجابة كي تصبح ضمن نطاق أجزاء من الثانية (كما في السيارات ذات القيادة الذاتية) وهو ما لا تتيحه شبكات الجيل الرابع.

وبحسب الموقع الرسمي لشركة سيسكو، تتيح السرعات العالية لتقنية الجيل الخامس ظهور خدمات وتطبيقات لم تكن متاحة في ظل تقنية الجيل الرابع، فعلى سبيل المثال في مجال الرعاية الصحية، ستمكّن تقنية 5G من مراقبة المرضى عبر أجهزة متصلة تقدم باستمرار بيانات حول المؤشرات الصحية الرئيسية، مثل معدل ضربات القلب وضغط الدم.

وفي صناعة السيارات، ستوفر تقنية 5G المدمجة مع خوارزميات معتمدة على التعلّم الآلي معلومات حول حركة المرور والحوادث وجوانب أخرى، وستتمكن المركبات من مشاركة المعلومات مع المركبات والكيانات الأخرى على الطرق، مثل إشارات المرور.