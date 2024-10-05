مفاجأة.. انخفاض أسعار الأجهزة المنزلية 40% والركود لا يزال مستمرا

كتبت- دينا كرم:

حالة من الهدوء تسيطر على شارع عبد العزيز، أحد أشهر أسواق الأجهزة الكهربائية في مصر، على الرغم من الانخفاض الكبير في الأسعار، حيث انخفضت الأسعار بنسبة تتراوح بين 30 و40% في المتوسط، مقارنة بأسعار يناير الماضي، بحسب تجار تحدث معهم "مصراوي" خلال جولته.

وقال محمد عبد الرحمن، أحد أصحاب المحال التجارية في شارع عبد العزيز، إن هناك تراجع كبير في الأسعار حيث انخفضت الأسعار بنسبة 30% في المتوسط، مقارنة بأسعار يناير الماضي.

وأضاف عبد الرحمن، أن الأسعار الآن مناسبة جدًا، على سبيل المثال، يمكنك الآن شراء جهاز عروسة كامل بتكلفة تتراوح بين 65 و70 ألف جنيه، مقابل مبلغ 100 ألف جنيه لشراء نفس الأنواع في يناير الماضي.

وأشار عبد الرحمن، إلى أنه على الرغم من الانخفاض الكبير في الأسعار، إلا أن ذلك لم يحفز المستهلكين على الشراء، قائلا: "منذ شهر إبريل الماضي والإقبال ضعيف للغاية.

واتفق معه محمد صبحي، صاحب محل لبيع الأجهزة المنزلية في شارع عبد العزيز، قائلا، إن الأسعار تشهد انخفاضات متتالية منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، وذلك نتيجة لانخفاض سعر الدولار حيث كان يعتمد التجار على سعر الدولار في السوق الموازي الذي وصل إلى 65 جنيها.

وتابع صبحي، أنه مع توفر السيولة الدولارية، زادت الافراجات الجمركية مما أدى لتوافر الأجهزة المنزلية المستوردة ومستلزمات إنتاج الأجهزة المنزلية محلية الصنع.

وكان البنك المركزي أعلن في مارس الماضي تحرير سعر الصرف ليتخلى عن دعم الجنيه للمرة الرابعة ليتم تحديد قيمته وفق آلية العرض والطلب أمام العملات الأجنبية الأخرى، بهدف توحيد سعر الصرف.

وبعد قرار تحرير سعر الصرف للمرة الرابعة في 6 مارس الماضي ارتفع الدولار من 30.94 جنيه إلى نحو 50 جنيها لكل دولار قبل أن ينخفض إلى بين 46.89 و47.07 جنيه بالبنوك.

وساعد قرار تحرير سعر الصرف في القضاء على الفجوة السعرية بين سعر الصرف الرسمي بالبنوك والصرافات والسوق السوداء الذي وصل إلى فوق 130% في بعض الأوقات، ومن هنا جاء قرار المركزي بتحرير سعر الصرف للقضاء على السوق السوداء.

وأشار صبحي، إلى انخفاض عدد من أسعار الأجهزة المنزلية، منها ثلاجة شارب 16 قدم تُباع بسعر 24 ألف جنيه، مقابل سعرها 30 ألف في مارس الماضي، كما انخفض سعر ثلاجة توشيبا إلى 22 ألف جنيه مقابل سعر 27 ألف جنيه في بداية العام الجاري.

واتفق معه، أحمد مصطفى، تاجر آخر في شارع عبد العزيز، قائلا: إن الأسعار انخفضت بنسبة تصل إلى 40%، مقارنة بالأسعار في بداية العام.

وأرجع مصطفى انخفاض الأسعار، إلى حالة الركود التي يعاني منها السوق، هو ما أجبر التجار لتقليل هامش ربحهم مقابل تجميع رأس المال.

وأضاف مصطفى، أنه من أبرز أنواع الأجهزة التي انخفضت، هي ثلاجة فريش 14 قدم بسعر 19300 جنيه، مقابل 25 ألف جنيه في يناير الماضي، وغسالة سامسونج تحميل أمامي 7 كيلو بسعر 16000 جنيه مقابل 20 ألف جنيه ، وميكروويف تورنيدو بسعر 4800 جنيه، بعدما كان يتراوح سعره بين 5500 و6000 جنيه.

وأشار مصطفى، إلى أن ثلاجة فريش 16 قدم انخفضت إلى سعر 20500 جنيه مقابل 29 ألف جنيه في يناير الماضي، وانخفض سعر غسالة سامسونج 8 كيلو بسعر 18800جنيه مقابل 28 ألف جنيه قبل الانخفاض.

وجاء متوسط أسعار بعض أصناف الأجهزة المنزلية، كالتالي، سعر سخان تورنيدو 50 لتر 3100 جنيه، وسخان أولمبيك 50 لتر بسعر 3050 جنيه، وسخان يونيون إير 50 لتر بسعر 2700 جنيه، بحسب مصطفى.

أما الغسالات فيتراوح سعة تتراوح بين 8 و15 كيلو تحميل علوي : تتراوح أسعارها بين 10 و22 ألف جنيه، وفقا لأحد تجار شارع عبد العزيز.

وتراوحت أسعار اللتوجازات، حيث سجل سعر بوتاجاز فريش 4 شعلة نحو 5800 جنيه، وبوتاجاز يونيون إير 4 شعلة بسعر 4000 جنيه، وبوتاجاز فريش 5 شعلة بسعر 9300 جنيه، وبوتاجاز يونيون إير 5 شعلة بسعر 7500 جنيه، بحسب مصطفى.

وأضاف مصطفى، أن سعر الشاشات يبدأ من 4500 جنيه، ليصل إلى 18500 جنيه، وذلك لشاشة سامسونج 55 بوصة،

ويبدأ سعر المقلاة الهوائية “اير فراير" من 3000 جنيه وتصل إلى 7 آلاف جنيه حسب السعة والموديل، بحسب مصطفى.

وينصح مصطفى، الأفراد بشراء السخانات والدفايات الآن قبل قدوم موسم الشتاء، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعارها مع زيادة الطلب عليها، لتصل أسعارها إلى 5000 جنيه مع حلول شهري ديسمبر ويناير".

وأوضح مصطفى، أن هذا الركود الذي يعاني منه سوق الأجهزة المنزلية، يرجع إلى عدة عوامل، أولها ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى الارتفاعات الكبيرة المتتالية التي شهدتها أسعار الأجهزة العام الماضي، وهو ما جعل المواطنين يفضلون إصلاح أجهزتهم القديمة بدلًا من شراء أجهزة جديدة.