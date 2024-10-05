زوكربيرج يتقدم على بيزوس ويصبح ثاني أغنى شخص في العالم

كتب- علاء حجاج:

تمكن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا من تجاوز جيف بيزوس ليصبح ثاني أغنى شخص في العالم.

وبلغ صافي ثروة زوكربيرج 206.2 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، متجاوزًا صافي ثروة جيف بيزوس الرئيس التنفيذي السابق لشركة أمازون البالغة 205.1 مليار دولار.

وأظهر المؤشر أن المؤسس المشارك لفيسبوك يتخلف الآن عن رئيس شركة تسلا إيلون ماسك بنحو 50 مليار دولار.

وبحسب تقرير لموقع "سي إن بي سي" ارتفعت صافي ثروة زوكربيرج بمقدار 78 مليار دولار منذ بداية العام بفضل حصته في ميتا البالغة 13%، وهو ما يفوق ما حققه أي عضو في قائمة أغنى 500 شخص يتتبعهم مؤشر بلومبرج.

يؤكد صعود زوكربيرج إلى المركز الثاني على المؤشر كيف نمت ثروته الشخصية جنبًا إلى جنب مع حماس المستثمرين بشأن أرباح عملاق وسائل التواصل الاجتماعي المتزايدة هذا العام.

قالت ميتا إن مبيعات الربع الثاني نمت بنسبة 22٪ إلى 39.07 مليار دولار، مما يمثل الربع الرابع على التوالي من نمو الإيرادات الذي يتجاوز 20٪.

أشارت ميتا إلى استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحسين أداء منصة الإعلان عبر الإنترنت كسبب لنمو مبيعاتها.

عانى نظام الإعلان عبر الإنترنت للشركة من انتكاسة كبيرة في عام 2021 عندما قدمت أبل تحديث خصوصية iOS الذي أضعف قدرتها على تتبع المستخدمين عبر الويب.

قالت ميتا في فبراير 2022 إن تغييرات الخصوصية ستكلفها 10 مليارات دولار من الإيرادات.

في أواخر عام 2022، وضع زوكربيرج خطة رئيسية لخفض التكاليف امتدت إلى العام التالي وأسفرت في النهاية عن فقدان 21 ألف عامل في ميتا لوظائفهم، أو ما يقرب من ربع القوة العاملة في الشركة.



استجاب المستثمرون بشكل إيجابي لخفض التكاليف من قبل ميتا بينما بدأت أعمال الإعلان عبر الإنترنت للشركة في التعافي وتعززت بحملات الإنفاق الإعلاني الرقمي الضخمة من قبل تجار التجزئة المرتبطين بالصين Temu و Shien.

بينما استمرت ميتا في إنفاق مليارات الدولارات على تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز اللازمة لدعم المفهوم المستقبلي لـ "ميتافيرس"، أصبح المستثمرون أكثر تسامحًا مع الاستثمارات طالما ظل نشاط الإعلان الأساسي للشركة سليمًا.

في الأسبوع الماضي، أطلقت شركة ميتا نظارات Orion AR، والتي حظيت بتعليقات إيجابية من الأشخاص القلائل الذين اختبروا النموذج الأولي.





