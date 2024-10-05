وزيرا الاتصالات وقطاع الأعمال يتابعان تنفيذ مشروع "ERP" بالشركات التابعة

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كتب- علاء حجاج:

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك فى عدد من الملفات ذات الصلة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الاتصالات اليوم، عقد الوزيران اجتماعا موسعا تم خلاله استعراض الموقف الحالى والخطوات التنفيذية لمشروع تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات "ERP" فى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يحقق تسريع وتيرة العمل وتطبيق المنظومة بجودة عالية.

أكد طلعت على أهمية التعاون المشترك بين الوزارتين لتعزيز استخدام التقنيات والحلول الرقمية فى إدارة منظومة العمل بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام على النحو الذى يسهم فى تحسين أداء الشركات وزيادة الإنتاجية ودعم قدرتها على المساهمة فى الاقتصاد الوطنى.

يأتي التعاون يأتى فى إطار دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدفع عجلة التحول الرقمي فى كافة مؤسسات الدولة وتمكينها من الاستفادة من التكنولوجيات الرقمية في تطوير أعمالها.

أكد محمد شيمى حرص الوزارة على تطوير أساليب الإدارة وتعزيز الحوكمة بالشركات التابعة، وميكنة نظم العمل باستخدام التقنيات المعلوماتية الحديثة والمعايير الرقمية، مع تجهيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتدريب العاملين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ونظم العمل المميكنة.