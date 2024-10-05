مصلحة الضرائب: إصدار فواتير ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي من 15 نوفمبر المقبل

كتبت- منال المصري:

أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية صدور قرارا رقم (396 ) لسنة 2024 الخاص( بالمرحلة الفرعية الأولى ) من المرحلة الرئيسية السادسة لمنظومة الإيصال الإلكتروني.

وأوضحت في بيان لها اليوم، أن القرار يلزم الممولين والمكلفين الوارد أسمائهم بالقائمة المرفقة به، والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية) على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، وذلك اعتبارًا من 15 نوفمبر 2024.

وأضافت عبد العال أنه يمكن الإطلاع على قرار ( المرحلة الفرعية الأولى) من المرحلة الرئيسية السادسة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني:هنا

وأشارت رشا عبد العال إلى أنه يمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني من خلال الرابط التالي :اضغط هنا

وأكدت رشا عبدالعال أن الممولين المكلفين الملزمين بالقرار رقم ( 396 ) لسنة 2024 عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية، وكذلك عليهم الإلتزام بالتسجيل علي البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز ( فاتورتك وحمايتك وجايزتك ) وذلك اعتبارا من 15 نوفمبر 2024 .

والتعرف على خدمات الاستعلام لبرنامج فاتورتك حمايتك وجايزتك

من خلال هذا الرابط اصغط هنا

وأوضحت رشا عبد العال أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي.

وأكدت أن المصلحة قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الايصال الإلكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني.

كما وفرت مصلحة الضرائب رابط على الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الالكترونى من خلال (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى) على الرابط التالي :اضغط هنا

وطالبت رشا عبد العالالممولين الملزمين بمنظومة الايصال الالكتروني بالدخول على بورتال مصلحة الضرائب المصرية ثم دليلك للتعامل مع الإيصال الالكتروني لمتابعه كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها وكذلك الاشعارات والتحديثات لكافة المعلومات التي تدعم الممولين.

ويقوم مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات على الخط الساخن ١٦٣٩٥ وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن ١٦١٨٩ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.