عودة خدمات تحويل الأموال عبر المحمول للعمل لشركتي فودافون واتصالات

كتب - علاء حجاج:

عادت خدمات تحويل الأموال عبر المحمول للعمل بشكل طبيعي خلال الساعات القليلة الماضية وذلك لشركتي فودافون واتصالات بعد توقفها عن العمل في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأرجع مسؤولون بشركات المحمول سبب تعطل الخدمة إلى تحديثات تم اجرائها، مؤكدين على استعادة الخدمة فاعليتها بشكل طبيعي.

وكان عدد من مستخدمي خدمات تحويل الأموال عبر الموبايل لشركتي اتصالات وفودافون قد شكوا من تعطل الخدمة.

وتداول المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي شكواهم من عدم قدرتهم على التعرف على رصيد محافظهم المالية أو تلقي التحويلات المالية التي تمت لحسابهم أو إرسال تحويلات مالية عبر خدمات تحويل الأموال عبر الموبايل لشركتي فودافون واتصالات.