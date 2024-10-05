سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات السبت

كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب ببداية تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستواه خلال التعاملات المسائية أمس الجمعة ، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2387 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 18 نحو نحو 3069 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3580 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4091 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب عند 28640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا إجازة رسمية بالبورصات العالمية.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.09% إلى نحو 2654 دولار اللأونصة، خلال تعاملات اليوم (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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