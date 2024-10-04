خبير اقتصادي يوضح تأثير الاستثمارات الإماراتية على الاقتصاد المصري

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، على عمق العلاقة بين السياسة والاقتصاد، مشيرًا إلى أن تعزيز العلاقات السياسية بين الدول يقوي العلاقات الاقتصادية والعكس.

خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، شدد غنيم على أهمية الدور المحوري للإمارات كشريك اقتصادي رئيسي لمصر.

وأوضح أن الإمارات تعد أكبر مستثمر أجنبي في مصر، وأن مشروع رأس الحكمة الضخم، الذي تبلغ قيمته الاستثمارية أكثر من 35 مليار دولار، يعد خير دليل على ذلك.

وأشار غنيم إلى أن هذا المشروع العملاق من المتوقع أن يحفز استثمارات إضافية تتراوح بين 150 و200 مليار دولار، مما سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن مثل هذه المشاريع الضخمة تعمل على تنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية، بدءًا من مواد البناء وحتى النقل والخدمات.

وأكد الخبير الاقتصادي أن مشروع رأس الحكمة ليس مجرد مشروع عقاري، بل هو محرك للتنمية الاقتصادية الشاملة، حيث يساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة النمو الاقتصادي.