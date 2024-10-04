بحضور السيسي وبن زايد.. "نيو" العالمية و"سايفن" تطلقان شراكة في السيارات الكهربائية

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وكالات

أعلنت شركة " نيو العالمية"، المتخصصة في قطاع المركبات الكهربائية الذكية إطلاقها شركة " نيو الشرق الأوسط" بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي في أبوظبي شركة "سايفن " القابضة المتخصصة في تنمية الأصول الاستثمارية في مجال تصنيع المركبات الكهربائية.

جاء ذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حيث اطلعا خلال مراسم الإعلان على نماذج من السيارات المعروضة والتكنولوجيا المستخدمة فيها إلى جانب رؤية المشروع وأهميته في الإسهام بتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وقع المذكرة كل من جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية ـ أبوظبي رئيس مجلس إدارة "سايفن" القابضة و وليام لي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "نيو" العالمية.

وتُعد هذه الشراكة بداية دخول "نيو" إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تقديم حلول مبتكرة في مجال المركبات الكهربائية والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.

وستعمل " نيو الشرق الأوسط" من خلال الاستفادة من الاستثمارات الاستراتيجية لشركة "سايفن" القابضة على طرح نماذج مركبات " نيو" إضافة إلى مركبات العلامات التجارية التابعة لها في سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يُعزز حضورها ويوسع اندماجها في منظومة المركبات الكهربائية الذكية العالمية.

وجرى اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة أول سوق تبدأ فيه " نيو الشرق الأوسط "، عملياتها ونشاطها التجاري ما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة في مجال أنظمة القيادة الذاتية المتقدمة وتقنيات تبديل البطاريات القابلة للشحن وغيرها من القطاعات ذات الصلة.

وتعتزم "نيو" و"سايفن" القابضة إنشاء مركز بحث وتطوير في أبوظبي للإشراف على تطوير أنظمة القيادة الذاتية والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي ما يعزز قدرات "نيو" العالمية في البحث والتطوير ويحفز الابتكار التكنولوجي في المنطقة.

وفي إطار توسيع رؤيتهما الإقليمية..تخطط "نيو" و"سايفن" القابضة لمواصلة تعاونهما الاستراتيجي من خلال المشروع الجديد للمركبات الكهربائية والذي يشمل البحث والتصنيع وإطلاق منتجات مستقبلية.

وستتعاون شركة " نيو الشرق الأوسط" أيضا مع شركاء محليين في مصر، لتعزيز دور مصر في قطاع تصنيع المركبات الكهربائية.