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تعطل خدمات تحويل الأموال عبر المحمول بسبب الساعة الشتوية

03:42 م الخميس 31 أكتوبر 2024

خدمات تحويل الأموال

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كتب- علاء حجاج:

أخطرت شركات المحمول عملاءها بتوقف خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف "كاش" مساء اليوم بسبب تغيير الساعة الشتوية والتحديثات اللازمة للأنظمة لهذا السبب.

وتلقى عدد من عملاء خدمات تحويل الأموال عبر المحمول رسائل نصية من مشغلي المحمول التابعين لها تعلمهم فيه بتوقف خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف في الفترة من ١١ مساء يوم الخميس ٣١ أكتوبر وحتى الساعة ٣ صباحا من يوم الجمعة ١ نوفمبر.

وتبدأ مصر بداية من الساعة الـ ١٢ من صباح الغد العمل بالتوقيت الشتوي الأمر الذي يترتب عليه تقديم الساعة لمدة ٦٠ دقيقة.


شركات المحمول الساعة الشتوية خدمات تحويل الأموال
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