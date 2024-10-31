بقيمة 6 مليار دولار .. أرباح "شل" تتجاوز التوقعات خلال الربع الثالث من 2024

كتب- أحمد والي:

أعلنت شركة "شل" للنفط والغاز اليوم الخميس، تحقيق أرباح في الربع الثالث بلغت 6 مليارات دولار، وهو ما تجاوز التوقعات بنسبة 12% إذ عوضت مبيعات الغاز المرتفعة ضعف نتائج التكرير وتجارة النفط.

‎وانخفض أرابح "شل" المعدلة، أو تعريفها لصافي الربح، 4% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة مقارنة بتوقعات المحللين بتحقيق أرباح بقيمة 5.36 مليار دولار.

‎وقالت"شل" في وقت سابق من هذا الشهر، إن هوامش أرباح التكرير انخفضت بشكل حاد في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة مع تراجع الطلب العالمي، في حين ضعفت أيضًا أرباح تداول المنتجات النفطية.

‎وفي تحديث للتداول قبل نتائجها الفصلية في 31 أكتوبر، قالت شل إن هوامش التكرير الإرشادية انخفضت بنحو 30% إلى 5.5 دولار للبرميل في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر من 7.7 دولار للبرميل في الفترة السابقة.

‎وتابعت شل، إنه من المتوقع أن تكون نتائج التداول لقسم الكيماويات والمنتجات النفطية أقل من الربع الثاني، كما رفعت الشركة توقعاتها لإنتاج النفط والغاز في المنبع للفترة نفسها.