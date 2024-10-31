مصر تفوز بستة مناصب قيادية بالاتحاد الدولي للاتصالات

كتب- علاء حجاج:

فازت مصر، ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بستة مناصب قيادية باللجان الدراسية للاتحاد الدولي للاتصالات.

جاء ذلك على هامش فعاليات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات التي انعقدت خلال الفترة من 15 إلى 24 أكتوبر الجاري في مدينة نيودلهي بالهند، وذلك خلال مشاركة الوفد المصري برئاسة المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز.

وفازت مصر برئاسة اللجنة الدراسية الثالثة المعنية بالشؤون الاقتصادية والسياسية، كما حصلت على مناصب نائب رئيس اللجنة الدراسية الـ 12 المعنية بجودة الخدمات، ونائب رئيس اللجنة الدراسية الـ 13 المعنية بالشبكات المستقبلية، ونائب رئيس اللجنة الدراسية الـ 17 المعنية بأمن المعلومات، ونائب رئيس اللجنة الدراسية الـ 20 المعنية بإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية، ونائب رئيس لجنة مصطلحات التقييس.

وعلى هامش أعمال المؤتمر، عقد شمروخ العديد من الاجتماعات الثنائية مع قيادات الاتحاد الدولي للاتصالات، دورين بوجدان مارتن الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، وأونوي سيزو مدير مكتب تقييس الاتصالات بالاتحاد، و كوزماس زافازافا مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد، حيث ناقش خلالها سبل تعزيز التعاون بين مصر، ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والاتحاد الدولي للاتصالات.

كما تناول الاجتماع تعزيز التعاون الدولي في مجالات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وتطرق خلال الاجتماعات إلى الأهمية القصوى للتعاون بين مصر، ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والاتحاد الدولي للاتصالات في مجال بناء القدرات البشرية.

كذلك عقد شمروخ اجتماعًا ثنائيًا مع الدكتور محمد بن سعود التميمي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء وتقنية المعلومات بالسعودية، كما التقى أيضًا رئيس هيئة تنظيم الاتصالات بدولة الهند أنيل كومار لاهوتي، حيث ناقش الموضوعات الخاصة بتطبيقات الجيل الخامس وخدمات البث المباشر عبر الإنترنت (OTT) وتصنيع أجهزة المحمول، كما التقى ممثلي وفد دولة الإمارات حيث تناول اللقاء أُطر التعاون بين الجانبين في مجالات التراخيص والمكالمات الازعاجية في ضوء الاتفاقيات الموقعة، كذلك التقى شان تشونغ دا نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بدولة الصين، ووجه الدعوة إلى الجانب الصيني للمشاركة في فعاليات مؤتمر Cairo ICT المنعقد بالقاهرة خلال الشهر القادم.

ويُذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات يقوم بعقد اجتماعات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات كل أربع سنوات بهدف وضع المعايير والأسس الدولية لجودة خدمات الاتصالات إلى جانب استعراض آليات عمل قطاع التقييس خلال الفترة الدراسية القادمة.