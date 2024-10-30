تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 30 أكتوبر

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 4315 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4350 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3806 جنيهات، والجرام عيار 18 إلى نحو 3262 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 30450 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.